В Крыму пассажиры полчаса ехали в автобусе с телом попутчицы

09 октября 2025, 11:48

В Крыму пассажирка скончалась во время поездки в автобусе

Фото: Istock/Milos-Muller

В Крыму пассажиры автобуса около получаса ехали вместе с телом скончавшейся попутчицы. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на волне».