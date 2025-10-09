В Крыму пассажиры полчаса ехали в автобусе с телом попутчицы
В Крыму пассажиры автобуса около получаса ехали вместе с телом скончавшейся попутчицы. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на волне».
Пенсионерка почувствовала себя плохо и умерла прямо во время поездки. Точные обстоятельства и причина трагедии остаются неизвестными. Врачи проведут патолого-анатомическое исследование, которое установит, что привело к гибели женщины.
Остальные пассажиры сначала не поняли, что произошло. Они видели, что пенсионерка не двигается, но решили, что она просто спит. Осознание пришло только тогда, когда попутчики попытались её разбудить и не смогли этого сделать. Очевидцы отмечают, что в салоне автобуса в момент поездки было очень душно.
