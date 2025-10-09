Стало известно, что виновник смертельного ДТП в Пушкино был лишён прав
30-летний водитель Honda Алексей Комлев, который устроил смертельное ДТП в Пушкино, ранее лишился водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Трагический инцидент произошёл, когда Комлев взял автомобиль Honda у своей матери. Он развил скорость около 160 км/ч, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем каршеринга.
От мощного удара обе машины получили серьёзные повреждения и отлетели на обочину. Медики констатировали смерть обоих водителей на месте аварии. Спасатели работали на месте происшествия несколько часов. Прокуратура Московской области сейчас устанавливает все детали и обстоятельства аварии.
Ранее в подмосковных Люберцах подросток на квадроцикле сбил двух детей.
Читайте также: