В Москве врачи успешно удалили скорлупу от семечек из бронхов 7-летней девочки

09 октября 2025, 11:52

Фото: iStock/Golfcuk

Ученицу первого класса госпитализировали с жалобами на затруднённое дыхание и слабость. После проведения компьютерной томографии (КТ) специалисты обнаружили в бронхах ребёнка инородное тело — скорлупу от семечек, которая вызвала образование гнойного воспаления.





Как передает Telegram-канал «Осторожно, Москва», с помощью эндоскопической процедуры врачи очистили легкие девочки и удалили инородное тело. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, но ей предстоит контрольная бронхоскопия для оценки состояния бронхов после операции.





«Как выяснилось, часть скорлупы семечки глубоко впаялась в третий субсегмент правого легкого, из-за чего у пациентки образовался бронхоэктаз, то есть плохо функционировали из-за скопления гноя бронхи», — пояснил Дмитрий Еремин, детский хирург и заместитель главного врача по хирургической помощи.