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Полицейские разыскивают подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово» – он мог выполнять задание украинских мошенников

Полицейские разыскивают подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово» в Москве
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Столичные полицейские разыскивают подрывника банкомата в отделении «Газпромбанка» в ТРЦ «Свиблово». Предполагается, что он выполнял заказ украинских мошенников, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это мужчина средних лет, ростом около 175 см, в тёмной куртке и штанах. Его личность пока не установлена.

Как пишет Telegram-канал SHOT, подозреваемый подошёл к банкомату, ввёл код для снятия наличных, а когда купюроприёмник открылся, поместил в него самодельное взрывное устройство. После этого мужчина скрылся.

Рассматривается версия, что он действовал по заданию украинских мошенников.

Из здания торгового центра эвакуировались 120 человек, в числе которых четверо сотрудников и двое посетителей банка. В результате взрыва никто не пострадал.

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Названа предварительная причина взрыва в ТРЦ «Свиблово» в Москве
Причиной взрыва в офисе банка в Москве могла стать попытка ограбления
06 марта 2025, 15:25

Фото: iStock/rep0rter

Причиной взрыва в офисе «Газпромбанка» на северо-востоке Москвы могла стать попытка ограбления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее сообщалось, что в ТРЦ «Свиблово» прогремел взрыв. Хлопок услышали на первом этаже, где располагается отделение банка. В итоге выяснилось, что взорвался один из банкоматов. В результате происшествия никто не пострадал – сотрудники и посетители банка самостоятельно эвакуировались.

По предварительной версии, незадолго до взрыва у банкомата видели подозрительного мужчину, который мог предпринять попытку ограбления.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Причины произошедшего уточняются. Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.

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Взрыв прогремел в ТРЦ «Свиблово» в Москве
06 марта 2025, 15:11

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Свиблово» на северо-востоке Москвы прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, взрыв произошёл в отделении «Газпромбанка» на первом этаже центра.

По словам очевидцев, взорвался банкомат. Также в отделении выбило стёкла.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Шесть человек, среди которых сотрудники и посетители банка, самостоятельно эвакуировались. Причины взрыва выясняются, но по одной из версий это произошло из-за попытки ограбления.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Расследованием дела займётся прокуратура Москвы.

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Число раненых при случайном сбросе бомбы на южнокорейский Пхочхан выросло до 15 человек
Число раненых при случайном сбросе бомбы в Южной Корее выросло до 15 человек
06 марта 2025, 11:48

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Истребитель ВВС США KF-16 в ходе совместных военных учений в Южной Корее допустил самопроизвольный сброс восьми авиационных бомб вне полигона. Одна из них угодила в жилой дом в деревне Нгок в окрестностях города Пхочхан, в результате чего ранения получили не менее 15 человек.
Инцидент произошёл около 04:05 по местному времени (10:05 по Москве), напоминает издание Etoday. Кроме жилого дома, разрушенного взрывом, пострадали ещё семь зданий, в том числе местная церковь. Изначально сообщалось о семи пострадавших, но затем, после уточнения данных медиков, их количество возросло до 15 человек. Уточняется, что двое находятся в тяжёлом состоянии.

Южнокорейские военные сообщили, что во время манёвров был совершён неконтролируемый сброс восьми бомб MK-82, которые упали за пределами полигона Сынчжин, где проходили учения. В них принимали участие самолёты ВВС США и Южной Кореи F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50 и сухопутные войска двух стран.

Власти начали расследование чрезвычайного происшествия. Сообщается, что всем пострадавшим будет выплачена соответствующая компенсация.

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Глеб Калюжный имитировал сотрясение мозга, чтобы избежать службы в армии
06 марта 2025, 11:16

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Актер Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, дабы избежать службы в армии, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что звезда сериала «Вампиры средней полосы» получил повестку 17 октября. Калюжному нужно было прибыть в военкомат через неделю. Источник подчеркнул, что в ноябре актер обратился за помощью в больницу. 26-летний Глеб передал, что поскользнулся, упал, ударился головой и даже потерял сознание. Медикам он рассказал о боли, тошноте и головокружении.

Однако Калюжный не захотел проходить обследования и сдавать анализы. Тогда врачи выписали ему лекарства.

Источник выразил предположение, что актер мог обратиться в больницу не просто так. Если бы диагноз подтвердили, Глеба могли освободить от призыва на несколько месяцев.

Стоит напомнить, что актера Глеба Калюжного подозревают в уклонении от армии. В отношении артиста возбудили уголовное дело. За уклонение от срочной службы звезде сериала «Вампиры средней полосы» грозит до двух лет тюрьмы.

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#медики
#актёр
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ФСБ пресекла операцию ГУР Украины по вербовке российских подростков
06 марта 2025, 10:26

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ сорвали операцию ГУР Минобороны Украины по вербовке подростков из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили ЦОСС.
«ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что украинская разведка смогла получить доступ к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которые организовали просветительскую акцию «Военно-патриотический диктант» в прошлом году.

Так, спецслужбы Украины смогли взломать электронные почтовые ящики этих организаций и перехватить письма с приглашением к диктанту. Тогда они изменили файлы и сделали массовую рассылку в образовательные учреждения Москвы и Подмосковья, чтобы собрать данные подростков для их дальнейшей вербовки в деятельность, направленную против России.

Однако российская контрразведка выявила этот факт и пресекла данную операцию со стороны ГУР.

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