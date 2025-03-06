Полицейские разыскивают подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово» – он мог выполнять задание украинских мошенников

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Столичные полицейские разыскивают подрывника банкомата в отделении «Газпромбанка» в ТРЦ «Свиблово». Предполагается, что он выполнял заказ украинских мошенников, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это мужчина средних лет, ростом около 175 см, в тёмной куртке и штанах. Его личность пока не установлена.
Как пишет Telegram-канал SHOT, подозреваемый подошёл к банкомату, ввёл код для снятия наличных, а когда купюроприёмник открылся, поместил в него самодельное взрывное устройство. После этого мужчина скрылся.
Рассматривается версия, что он действовал по заданию украинских мошенников.
Из здания торгового центра эвакуировались 120 человек, в числе которых четверо сотрудников и двое посетителей банка. В результате взрыва никто не пострадал.
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Как пишет Telegram-канал SHOT, подозреваемый подошёл к банкомату, ввёл код для снятия наличных, а когда купюроприёмник открылся, поместил в него самодельное взрывное устройство. После этого мужчина скрылся.
Рассматривается версия, что он действовал по заданию украинских мошенников.
Из здания торгового центра эвакуировались 120 человек, в числе которых четверо сотрудников и двое посетителей банка. В результате взрыва никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова