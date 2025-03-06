Полицейские разыскивают подрывника банкомата в ТРЦ «Свиблово» – он мог выполнять задание украинских мошенников

Истребитель ВВС США KF-16 в ходе совместных военных учений в Южной Корее допустил самопроизвольный сброс восьми авиационных бомб вне полигона. Одна из них угодила в жилой дом в деревне Нгок в окрестностях города Пхочхан, в результате чего ранения получили не менее 15 человек.