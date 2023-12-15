Сотрудники столичного завода получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29

В Москве осуждены сотрудники завода, которые похищали запчасти к истребителям МиГ-29 и вывозили их в иностранные государства. Суд приговорил всех участников группировки к лишению свободы до 17 лет в исправительных колониях. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области.