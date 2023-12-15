Сотрудники столичного завода получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29

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В Москве осуждены сотрудники завода, которые похищали запчасти к истребителям МиГ-29 и вывозили их в иностранные государства. Суд приговорил всех участников группировки к лишению свободы до 17 лет в исправительных колониях. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области.
«Вынесен обвинительный приговор в отношении отдельных работников АО "ММП имени В.В. Чернышева" и бывшего сотрудника предприятия, причастных к хищению продукции военного назначения», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что обвинительные приговоры вынесены организатору преступного сообщества, и еще девяти участникам. Все они приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях.
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