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В Москве нашли мумию дочери авиаконструктора Курьяновского

15 декабря 2023, 17:25
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Женщина пролежала в своей квартире 3 месяца.
Дочь известного советского авиационного инженера Кирилла Курьянского умерла в своей квартире, которая находится в высотке на Кудринской площади. Её мумифицированное тело нашли 14 декабря, пишет «МК».

70-летняя Елена Курьяновская жила одна, иногда ей звонил брат. Последний раз он общался с ней 3 месяца назад.


14 декабря дверь квартиры Курьяновской вскрыли и увидели труп. По предварительной версии, дочь авиаконструктора умерла от остановки сердца.

Кирилл Курьянский является выдающимся конструктором-практиком, лауреатом Государственной премии. Он работал вместе советским авиаконструктором Павлом Сухим с 1934 года.

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#москва
#происшествие
#новости
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В Москве 10-летняя школьница подавилась едой и умерла
15 декабря 2023, 16:47

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

ЧП случилось в жилом доме на Аминьевском шоссе.
РЕН ТВ сообщает, что врачи скорой помощи, которых вызвали родители подавившейся девочки, пытались реанимировать девочку в течение 45 минут, но это не помогло. 

«Семья на учете в ОДН не состояла, благополучная», - рассказал собеседник РЕН ТВ.
Сообщается, что правоохранители не обнаружили очевидных признаков насильственной смерти. В данный момент следователи проводят проверку по факту смерти 10-летней девочки.

Тело девочки отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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#москва
#дети
#школьники
#новости
#скорая помощь
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У берегов Йемена с воздуха атаковали контейнеровоз под флагом Либерии
15 декабря 2023, 16:35

Фото: istockphoto/Belal Al-shaqaqi

Reuters сообщает, что на палубе произошло возгорание.
Морской контейнеровоз, который шёл под флагом Либерии, атаковали с воздуха у берегов Йемена. 

ЧП, о котором ранее сообщал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, случился недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, в 50 морских милях (примерно 92 км) к северу от йеменского порта Моха в Красном море. Судно шло в южном направлении, когда его поразило ракетой. Один контейнер рухнул за борт. О пострадавших информации нет. 

По словам представителя Пентагона, его цитирует агентство Associated Press, ракету запустили с территории, которая находится под контролем йеменских мятежников из движения «Ансар Аллах» (хуситы).

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#взрыв
#происшествие
#новости
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Задержаны участники ОПГ, причастные к убийству 20-летней давности под Иркутском
15 декабря 2023, 16:15

Фото: iStock/Rawf8

В Иркутской области задержали десять участников ОПГ, которые совершили тройное убийство 20 лет назад. Об этом сообщили в СК РФ.
Согласно сообщению, в мае 2003 года криминальные авторитеты напали на лидера и участников другой группировки. Тогда в ходе вооруженного конфликта были застрелены три человека. Преступление раскрыть удалось только 20 лет спустя.

В ноябре 2023 года следователям удалось выйти на след преступников и выявить их причастность к убийству. В настоящее время задержано уже 10 участников ОПГ. Всем им предъявлены обвинения.

Ранее также сообщалось, что в Челябинске ФСБ задержала ОПГ, которая похищала деньги, выделяемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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#преступление
#преступники
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#дороги
#фсб
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Гирлянда убила годовалого ребенка в Свердловской области
Годовалый ребенок погиб из-за гирлянды в Свердловской области
15 декабря 2023, 14:53

Фото: iStock/DarthArt

В Свердловской области погиб годовалый малыш из-за новогодней гирлянды от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 14 декабря в Красноуфимске мальчик играл в своей комнате. Пока мама занималась домашними делами. Отец в это время был на работе. В какой-то момент внимание мальчика привлекла яркая гирлянда. Он потянулся провод и случайно вырвал его из розетки.

Через какое-то время мать обнаружила ребенка без сознания. Она вызвала скорую помощь, однако врачи не смогли спасти малыша. Им оставалось лишь констатировать его смерть. Уточняется, что через 2 дня мальчику должен был исполниться один год.

Ранее в Москве школьница оказалась в больнице после предновогоднего украшения класса в школе №218. Восьмиклассницу ударило током, когда она прикрепляла гирлянду к интерактивной доске.

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#мама
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«Гуф зарезал бывшую жену и дочку»: неизвестный попытался сорвать концерт певца
Shot: в полицию пришло сообщение об убийстве Гуфом экс-жены и дочери
15 декабря 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Неизвестный попытался сорвать концерт Гуфа, сообщив в полицию от имени Анара Зейналова из музыкальной группы «Каспийского груз» о том, что певец якобы зарезал жену и дочь. Об этом сообщает Shot.
«Гуф зарезал бывшую жену и дочку в Подмосковье», - такое сообщение пришло в полицию из Санкт-Петербурга якобы от Анара Зейналова из «Каспийского груза».

Согласно сообщению, звонивший сообщил, что друг Алексей Долматов убил свою жену и маленькую дочку, а момент убийства выложил в интернет. Он даже продиктовал адрес в Подмосковье, где якобы было совершено преступление. Полицейские немедленно выехали в Наро-Фоминск, однако полученная информация не подтвердилась.

Предполагается, что таким образом неизвестный хотел сорвать концерт Гуфа, который был запланирован на ближайшее время.

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В Приморье школьники толпой избили бездомного из-за жалобы подруги

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#подмосковье
#преступление
#интернет
#концерт
#полицейские
#информация
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В Приморье школьники толпой избили бездомного, он умер в больнице
15 декабря 2023, 14:27

Фото: istockphoto/Mongkolchon Akesin

В Приморском крае школьники толпой избили бездомного и жестоко его избили.
Amur Mash пишет, что на мужчину пожаловалась подруга школьников. По её словам, бездомный неприлично её обозвал. Издевательства подростков попали на видео, кадры опубликовал тг-канал. 

Школьники били мужчину, который стоял перед ними на коленях. Бездомный молил о пощаде, но подростки не собирались останавливаться и оскорбляли его. Происходящее они со смехом снимали на камеру телефона.

После избиения бездомного госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но спасти не смогли. Сообщается, что причиной смерти стали не травмы, а болезнь.

Полицейские задержали двух нападавших 14 и 16 лет. Возбуждены уголовные дела. Остальные участники не достигли возраста уголовной ответственности.

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#школьники
#подростки
#болезнь
#драка
#новости
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Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей
Newsflare: Невеста чуть не задохнулась в дыму на свадьбе из-за шутки гостей
15 декабря 2023, 14:12

Фото: istock / artisteer

В Китае невеста чуть не задохнулась во время собственной свадьбы из-за дымовой шашки, которую бросили в ее комнату друзья в качестве шутки. Об этом сообщает Newsflare.

Инцидент произошел в городе Хэцзэ, провинция Шаньдун. В сети появилось видео, где девушка в традиционном свадебном наряде пытается откашляться от дыма. В ходе церемониальной игры друзья и близкие невесты держат дверь в помещение, где она находится, а жених и шаферы пытаются попасть туда, не заплатив выкуп.

Кто-то из гостей жениха решил устроить выходку и бросить в комнату дымовую шашку. Дым был настолько густой, что китаянка начала задыхаться и кашлять. 

Девушка также повредила  красивое традиционное платье. 

Свадебный гость заявил, что свадьба начиналась очень весело, но шутки зашли слишком далеко. 

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#игры
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Пенсионерка упала в овраг и 4 дня ждала помощи
Idaho Statesman: в США пенсионерка упала в овраг и провела там четыре дня
15 декабря 2023, 14:01

Фото: istockphoto/PIKSEL

72-летняя американка упала в овраг и выжила, проведя там четыре дня, пока ждала помощи.
Idaho Statesman сообщает, что 5 декабря Пенни Кей Кларк из штата Айдахо случайно съехала на автомобиле в овраг в округе Кэньон.

Машина упала с высоты и оказался в глубокой впадине. Женщина не смогла выбраться из оврага самостоятельно, и провела там четверо суток, по ка её не обнаружили местные жители. 

Спасатели спустились к женщине и выяснили, что она находится в сознании. Спустя 2 часа её вытащили из оврага и передали парамедикам. Женщину осмотрели и вертолётом доставили в ближайшую больницу. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь. 

«Это, честно говоря, один из самых невероятных случаев, которые я могу вспомнить за все годы работы в правоохранительных органах. Это истинное свидетельство силы и стойкости Пенни Кларк», —говорит шериф округа Кэньон Киран Донахью.
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#больница
#пациенты
#происшествие
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Украинский депутат взорвал гранаты во время заседания сессии
Украинский депутат взорвал гранаты во время заседания сессии в Закарпатье
15 декабря 2023, 14:01

Фото: iStock/OHNGOMEZPIX

В Закарпатской области Украины местный депутат Сергей Батрин подорвал несколько гранат прямо во время заседания сессии. Он погиб, еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает украинской МВД.
Согласно сообщению, в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района проходило заседания сессии. В какой-то момент один из депутатов взорвал достал из кармана не менее трех гранат и начал разбрасывать их по помещению. В результате произошло несколько взрывов. Сам он погиб. Еще 26 человек получили различные ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина кинул гранату в толпу. Троих человек госпитализировали с ранениями. В станицу Новомалороссийская домой к 40-летнему Сергею Б. трое мужчин приехали на «разборки». В ходе выяснения отношений Сергей бросил в мужчин гранату. Всех троит доставили в районную больницу с осколочными ранениями.Подозреваемому удалось сбежать, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

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