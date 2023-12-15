В Москве нашли мумию дочери авиаконструктора Курьяновского

Фото: iStock/gorodenkoff
Женщина пролежала в своей квартире 3 месяца.
Дочь известного советского авиационного инженера Кирилла Курьянского умерла в своей квартире, которая находится в высотке на Кудринской площади. Её мумифицированное тело нашли 14 декабря, пишет «МК».
70-летняя Елена Курьяновская жила одна, иногда ей звонил брат. Последний раз он общался с ней 3 месяца назад.
14 декабря дверь квартиры Курьяновской вскрыли и увидели труп. По предварительной версии, дочь авиаконструктора умерла от остановки сердца.
Кирилл Курьянский является выдающимся конструктором-практиком, лауреатом Государственной премии. Он работал вместе советским авиаконструктором Павлом Сухим с 1934 года.
Читайте также:
В Москве 10-летняя школьница подавилась едой и умерла
Гирлянда убила годовалого ребенка в Свердловской области
В Приморье школьники толпой избили бездомного, он умер в больнице
70-летняя Елена Курьяновская жила одна, иногда ей звонил брат. Последний раз он общался с ней 3 месяца назад.
Кирилл Курьянский является выдающимся конструктором-практиком, лауреатом Государственной премии. Он работал вместе советским авиаконструктором Павлом Сухим с 1934 года.
Читайте также:
В Москве 10-летняя школьница подавилась едой и умерла
Гирлянда убила годовалого ребенка в Свердловской области
В Приморье школьники толпой избили бездомного, он умер в больнице
Мария Фирсова