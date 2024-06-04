Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста на эмоциях

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Сотрудники военкомата на эмоциях сбили мужчину на велосипеде во Львовской области Украины. Как пояснили в ведомстве, во время погони велосипедист активно пользовался нецензурной бранью.
«Военнослужащие ... не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь», – сказано в сообщении ведомства в социальных сетях.
Мужчины на Украине любыми способами стараются избежать мобилизации. Некоторые из них прикидываются женщинами, переодеваясь и используя косметику. А один из уклонистов, пересекая границу с Румынией, надел юбку и даже сделал подобие женского бюста. Для большей убедительности он был в парике с длинными черными волосами.
На Украине запрещен выезд гражданам призывного возраста от 18 до 60 лет, с 24 февраля 2022 года в стране действует режим военного положения.
Читайте также:
Боец ВС РФ Квока заявил, что ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся гаубицы М777
Минобороны РФ рассказало об ударе Черноморского флота по объектам ВСУ
ВСУ отработали методику провокации в Херсоне
Никита Кротов