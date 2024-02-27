Сотрудники военкомата в Одессе подрались с супружеской парой и попали на видео

Телеграм-канал «Политика страны»
В Одессе работники местного территориального центра комплектации (ТЦК) подрались с супружеской парой. Драку заснял очевидец, их опубликовал украинский Телеграм-канал «Политика страны».
«Вначале ударить военкома рюкзаком пыталась женщина, но тот увернулся. Затем мужчина, пытаясь скрыться от военкома, взял в руку камень, после чего получил от него струю из газового баллончика в лицо. Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов», — описывает информагентство подробности потасовки.Причина конфликта и чем он закончился, не уточняется.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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