Сотрудники военкомата в Одессе подрались с супружеской парой и попали на видео

Депутат Алтайского Заксобрания от КПРФ, член комитета по аграрной политике Артак Махсудян не смог пристегнуться к креслу в самолете и устроил крупный скандал с угрозами и оскорблениями в адрес бортпроводницы, после чего был снят с рейса. Об этом пишет Mash.