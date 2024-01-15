Сотруднику «Газпромнефти» Гершановичу прислали букет, перевязанный чёрной лентой

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Сотруднику «Газпромнефти» и ответственному секретарю научно-технического совета Росприроднадзора Игорю Гершановичу прислали букет искусственных цветов, перевязанный чёрной лентой и записку с угрозами, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент случился 14 января.
65-летний Гершанович вышел из своего дома на Никитском бульваре и увидел у двери букет, напоминающий те, что обычно приносят на похороны. Вместе с букетом неизвестные оставили записку с угрозами в адрес мужчины и его семьи.
Гершанович сразу же вызвал полицию. Подозрительный «подарок» забрали на экспертизу.
Сам сотрудник «Газпромнефти» предполагает, что подобный букет ему могли преподнести мошенники, которые ранее развели его на 40 миллионов рублей. Гершанович предполагает, что его пытаются «добить».
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65-летний Гершанович вышел из своего дома на Никитском бульваре и увидел у двери букет, напоминающий те, что обычно приносят на похороны. Вместе с букетом неизвестные оставили записку с угрозами в адрес мужчины и его семьи.
Сам сотрудник «Газпромнефти» предполагает, что подобный букет ему могли преподнести мошенники, которые ранее развели его на 40 миллионов рублей. Гершанович предполагает, что его пытаются «добить».
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Евгения Парфентьева