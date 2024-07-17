Сотрудница американской школы занялась оральным сексом с семиклассником

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В американском штате Коннектикут под суд попала 47-летняя консультантка по профориентации одной из школ. Она совратила малолетнего ученика и занялась с ним сексом в своём кабинете.
Расследование в отношении Луизы Мелкионе из города Нью-Канаан началось в апреле, когда один из учителей заметил у неё в телефоне неподобающую переписку с семиклассником (в США в седьмом классе учатся дети 12-13 лет — прим. ред.). Выяснилось, что их отношения начались ещё год назад, когда мальчик перевёлся в эту школу.
Они обменивались интимными фото. Школьник рассказал, что в своём кабинете Луиза, опустив шторы, неоднократно занималась с ним оральным сексом. Он также рассказал, что Мелкионе, у которой, к слову, трое детей, исполняла для него эротические танцы. После ареста женщина внесла за себя залог в размере 500 тысяч долларов и вышла на свободу. Известно, что её муж подал на развод и хочет отсудить у неё троих детей.
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Александр Бойцов