Сотрудница банка похитила 24 млн руб

06 октября 2026, 16:15

Сотрудницу банка осудили на пять лет колонии за хищение вкладов на 24 млн руб

Фото: istockphoto/Yingko

Сотрудницу банка в Севастополе приговорили к пяти годам лишения свободы за хищение вкладов на сумму более 24 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура города.