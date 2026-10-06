Сотрудница банка похитила 24 млн руб
Сотрудницу банка в Севастополе приговорили к пяти годам лишения свободы за хищение вкладов на сумму более 24 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура города.
По данным ведомства, женщина, работавшая менеджером операционного офиса банка, предлагала клиентам оформить вклады, после чего подделывала документы и переводила их средства на свой счет. С 2016 по 2022 год осужденная похитила деньги у 22 клиентов и непосредственно у банка. Преступление выявили после того, как один из вкладчиков обратился в банк с просьбой вернуть средства.
Гагаринский районный суд Севастополя признал женщину виновной по трем статьям УК РФ, в том числе в краже с банковского счета в крупном и особо крупном размерах. Исполнение наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Кроме того, суд назначил осужденной штраф в размере 120 тыс. рублей. Банк полностью возместил клиентам причиненный ущерб.
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