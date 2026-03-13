Сотрудница ЧОП пыталась открыть стрельбу в Хабаровске
В Хабаровске сотрудница частного охранного предприятия (ЧОП) попыталась открыть огонь по двери офиса, но не смогла произвести выстрелы из‑за ошибки при снаряжении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошел во время смены стажера ЧОП. Женщина самовольно получила доступ к помещению для хранения оружия, взяла два пистолета разных моделей и снарядила четыре магазина. Затем она направилась к офису компании, который находится в том же здании.
Однако открыть стрельбу по запертой двери ей не удалось. При подготовке к стрельбе она перепутала патроны. Правоохранители оперативно задержали подозреваемую и поместили ее в изолятор временного содержания. Теперь женщине грозит уголовное преследование сразу по двум статьям.
