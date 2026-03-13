Сотрудница ЧОП пыталась открыть стрельбу в Хабаровске

13 марта 2026, 04:35

Фото: iStock/M-Production

В Хабаровске сотрудница частного охранного предприятия (ЧОП) попыталась открыть огонь по двери офиса, но не смогла произвести выстрелы из‑за ошибки при снаряжении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.