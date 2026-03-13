Два человека пострадали при пожаре в московской гостинице
Пожар вспыхнул в гостинице «Восход», расположенной на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Возгорание началось на втором этаже здания. Благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось избежать серьезных последствий. Спасатели эвакуировали из горящего здания 120 человек. Двух пострадавших от отравления угарным газом госпитализировали в ближайшее медучреждение.
На место происшествия оперативно прибыли расчеты МЧС и бригады скорой помощи. Специалисты локализовали возгорание и провели тщательную проверку всех помещений гостиницы, чтобы исключить угрозу повторного распространения огня и убедиться в отсутствии людей в зоне риска. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.
