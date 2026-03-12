В США автомобиль с взрывчаткой протаранил синагогу
В штате Мичиган неизвестный на автомобиле въехал в здание синагоги, после чего открыл стрельбу. На месте происшествия работают сотрудники ФБР, сообщил глава спецслужбы Кэш Пател.
По предварительной информации, кузов автомобиля был начинен взрывчаткой. Злоумышленник на машине подъехал к синагоге и сбил охранника. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает, передает CNN со ссылкой на источники.
После аварии полицейские открыли огонь по транспорту и застрелили водителя. ФБР устанавливает все обстоятельства происшествия, включая мотивы нападавшего и возможные связи с экстремистскими группировками.
Читайте также: