В США автомобиль с взрывчаткой протаранил синагогу

12 марта 2026, 23:33

Фото: iStock/AlessandroPhoto

В штате Мичиган неизвестный на автомобиле въехал в здание синагоги, после чего открыл стрельбу. На месте происшествия работают сотрудники ФБР, сообщил глава спецслужбы Кэш Пател.