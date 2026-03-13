В Самарской области обнаружили пропавших детей

13 марта 2026, 00:06

РИА Новости: полиция нашла пропавших в Самарской области детей

Фото: iStock/Nadezhda1906

Пропавших в Новокуйбышевске (Самарская область) Анастасию Севрюгину (2010 года рождения) и ее брата Никиту (2016 года рождения) нашли живыми и здоровыми. Об этом сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД России.





По данным ведомства, дети ушли из дома в среду и не вернулись. После этого сотрудники полиции начали оперативно‑розыскные мероприятия для установления их местонахождения.



«Они найдены, противоправных действий в их отношении не совершалось», — сообщил представитель полиции.