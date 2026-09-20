Сотрудница детсада выбросила младенца в мусорный бак и поплатилась

20 сентября 2026, 07:55

В США арестовали сотрудницу детсада, которая родила и выбросила ребенка

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В США сотруднице детского сада предъявили обвинение в убийстве собственной новорожденной дочери. Об этом пишет журнал People.