Сотрудница детсада выбросила младенца в мусорный бак и поплатилась
В США сотруднице детского сада предъявили обвинение в убийстве собственной новорожденной дочери. Об этом пишет журнал People.
По данным издания, трагический инцидент произошел 15 сентября в городе Перри, штат Айова. В тот день 20-летняя Стефани Убальдо родила ребенка прямо в туалете центра Acorns & Oaks Child Care, где работала.
После того как у девушки началось сильное кровотечение, в учреждение вызвали скорую помощь. В ходе расследования полицейские нашли мертвого младенца в мусорном пакете, обнаружив у него травмы головы. Следствие предполагает, что американка несколько раз ударила ребенка, чтобы заставить его замолчать.
Убальдо арестовали 17 сентября и обвинили в убийстве. Теперь она находится под стражей, ожидая дальнейшего разбирательства по делу.
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