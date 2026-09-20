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Истребители F-16 перехватили самолет над резиденцией Трампа в штате Мэриленд

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Истребители NORAD F-16 перехватили гражданский самолет в небе над штатом Мэриленд. Об этом сообщил официальный портал Службы распространения визуальной информации Минобороны США (DVIDShub).



Инцидент произошел утром 19 сентября над городом Турмонт. Военные применили сигнальные ракеты — их могли заметить местные жители. После этого самолет вывели из запретной зоны.

Согласно сведениям New York Post, гражданский борт влетел в воздушное пространство Кэмп-Дэвида — резиденции президента США Дональда Трампа, куда он отправился накануне вечером. Над этой территорией действует бесполетная зона, а во время пребывания американского лидера в силу вступают расширенные временные ограничения на полеты.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Нижнем Новгороде автомобиль BMW врезался в стену православного храма. Подробности читайте в нашем материале.

Мария Моисеева

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