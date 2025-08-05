В Татарстане 16-летний самокатчик скончался в больнице после ДТП со столбом

05 августа 2025, 18:50

Фото: iStock/sasha85ru

В Бугульме 16-летний самокатчик погиб после столкновения с металлическим столбом. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.





Трагический инцидент произошел в понедельник, 4 августа, на улице Ярослава Гашека. В результате ДТП школьника госпитализировали, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Его смерть констатировали на следующий день после аварии. В настоящее время проводится процессуальная проверка, ход которой контролирует надзорный орган.

«По предварительным данным, 16-летний подросток катался на электросамокате. В пути следования он совершил наезд на металлический столб декорации в пешеходной зоне», — передает ведомство.