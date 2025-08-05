В Татарстане 16-летний самокатчик скончался в больнице после ДТП со столбом
В Бугульме 16-летний самокатчик погиб после столкновения с металлическим столбом. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Трагический инцидент произошел в понедельник, 4 августа, на улице Ярослава Гашека. В результате ДТП школьника госпитализировали, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Его смерть констатировали на следующий день после аварии. В настоящее время проводится процессуальная проверка, ход которой контролирует надзорный орган.
«По предварительным данным, 16-летний подросток катался на электросамокате. В пути следования он совершил наезд на металлический столб декорации в пешеходной зоне», — передает ведомство.Родителей призвали обеспечивать безопасность детей при использовании самокатов и других транспортных средств: проводить с ними беседы о важности защитной экипировки и соблюдения дорожных правил.