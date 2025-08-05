На Кубани арестовали подростка и его сообщника, избивших двух мужчин в день ВДВ

05 августа 2025, 18:29

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Краснодарском крае арестовали 16-летнего подростка и 48-летнего мужчину, избивших оппонентов в день ВДВ. Им вменили статью о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.