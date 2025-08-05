На Кубани арестовали подростка и его сообщника, избивших двух мужчин в день ВДВ
В Краснодарском крае арестовали 16-летнего подростка и 48-летнего мужчину, избивших оппонентов в день ВДВ. Им вменили статью о причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Из судебных материалов следует, что дебоширы наносили удары по головам, в том числе деревянной битой. В результате пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали. Нападавших взяли под стражу на два месяца — до 3 октября 2025 года. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, драка произошла 2 августа в станице Новодмитровской. Мужчины заступились за школьницу, которой грубил подросток. Услышав в ответ оскорбления, один из них ударил парня по лицу, сломав нос. Через время тот вернулся с подмогой в виде родственников, и они избили защитников девочки. По данным из телеграм-каналов, один из пострадавших потерял зрение, и его ввели в кому.
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