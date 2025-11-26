Сотрудница полиции на больничном публикует откровенные видео в форме
Сотрудницу полиции Буэнос-Айреса Николь Габриэлу Верон временно отстранили от работы. Причиной стали откровенные видео, которые она публиковала в социальных сетях. Об этом сообщает ANDigital.
В роликах девушка демонстрировала раскованное поведение в полицейской форме. В одном из них она крутит наручники, а в другом позирует перед зеркалом в боди, имитирующем униформу. Также Верон сняла видео, где играет в бильярд с подругой, одетой в аналогичную форму.
Расследование показало, что Николь начала снимать подобный контент во время больничного. У нее также нашли аккаунт на OnlyFans, где она могла выкладывать ролики. Полиция Буэнос-Айреса отметила, что такие действия наносят ущерб репутации правоохранительных органов. Внутреннее расследование продолжается.
