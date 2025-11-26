Сотрудница полиции на больничном публикует откровенные видео в форме

26 ноября 2025, 08:25

В Аргентине сотрудницу полиции отстранили от работы из-за откровенных видео

Фото: iStock/z1b

Сотрудницу полиции Буэнос-Айреса Николь Габриэлу Верон временно отстранили от работы. Причиной стали откровенные видео, которые она публиковала в социальных сетях. Об этом сообщает ANDigital.