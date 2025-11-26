Застолье на верхних этажах могло стать причиной серьезного пожара в Петербурге

26 ноября 2025, 06:23

Два человека пострадали в результате пожара в Петербурге

Фото: istockphoto / photovs

Пожар произошёл минувшей ночью во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Инцидент случился в жилом доме по адресу Бухарестская улица, 15 корпус 1, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».