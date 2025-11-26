Застолье на верхних этажах могло стать причиной серьезного пожара в Петербурге
Пожар произошёл минувшей ночью во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Инцидент случился в жилом доме по адресу Бухарестская улица, 15 корпус 1, пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Возгорание началось в двухкомнатной квартире. Спасателям потребовалось около часа, чтобы полностью потушить пожар.
В результате происшествия два человека пострадали. По информации от местных жителей, в квартире на верхнем этаже проживал мужчина, имевший проблемы с алкоголем. Он регулярно приглашал к себе гостей, и, по всей видимости, именно это стало причиной ЧП.
Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и смогли предотвратить распространение огня на соседние помещения. Причины возгорания устанавливаются.
Читайте также: