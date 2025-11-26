Достижения.рф

Раскрыта самая популярная в последние месяцы схема мошенничества

Мошенники массово заставляют жертв звонить им, маскируясь под банки и доставку
Фото: iStock/artoleshko

Аферисты нашли новый способ обмана, заставляя жертв звонить им. Эта схема стала особенно популярной в последние месяцы. Об этом сообщают «Известия».



Мошенники обходят блокировку звонков в мессенджерах, маскируясь под службы доставки, управляющие компании и банки. Они рассылают письма и СМС с просьбой перезвонить. Чаще всего злоумышленники используют темы проверки счетчиков, замены домофонов и проблемы с авторизацией. Люди, доверяя, сами инициируют звонок.

Ущерб за третий квартал 2025 года увеличился почти на треть и составил более 65 миллиардов рублей. Чтобы избежать обмана, важно внимательно относиться к звонкам и сообщениям. Рекомендуется подключить двухфакторную аутентификацию и перезванивать только на официальные номера организаций. Никогда не разглашайте банковские данные или коды из СМС.

Дарья Осипова

