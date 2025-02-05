Сотрудница самарского предприятия лишилась скальпа при работе за станком

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В Самаре следователи начали уголовное дело по факту травмы, полученной 23-летней сотрудницей предприятия во время работы на токарном станке. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба СУСК России по Самарской области, девушка получила серьезные травмы головы и шеи, когда, проходя мимо станка, встала слишком близко к нему и попала под вращающиеся детали, что привело к затягиванию ее волос.
Медицинское обследование показало у пострадавшей сотрясение мозга, скальпированную рану и гематомы. Первоначально уголовное дело было прекращено из-за отсутствия тяжкого вреда здоровью, однако после назначения повторной судебно-медицинской экспертизы расследование возобновлено. Следователи изучают документы, регламентирующие технологические процессы на предприятии, и допрашивают свидетелей и руководство организации.
Дело возбуждено по статье 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда, повлекшее травмирование на рабочем месте.
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Медицинское обследование показало у пострадавшей сотрясение мозга, скальпированную рану и гематомы. Первоначально уголовное дело было прекращено из-за отсутствия тяжкого вреда здоровью, однако после назначения повторной судебно-медицинской экспертизы расследование возобновлено. Следователи изучают документы, регламентирующие технологические процессы на предприятии, и допрашивают свидетелей и руководство организации.
Дело возбуждено по статье 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда, повлекшее травмирование на рабочем месте.
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Дарья Осипова