В Ормузском проливе несколько нефтяных танкеров подорвалось на минах

09 октября 2026, 03:13

Fars: В Ормузском проливе несколько нефтяных танкеров подорвалось на морских минах

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Ормузском проливе несколько нефтяных танкеров подорвались на морских минах. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на военные источники.