В Ормузском проливе несколько нефтяных танкеров подорвалось на минах
В Ормузском проливе несколько нефтяных танкеров подорвались на морских минах. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на военные источники.
Ранее в южном проходе Ормузского пролива прогремело несколько мощных взрывов. По предварительной информации, причиной стало столкновение судов-нарушителей с минами, установленными в акватории. Сведений о том, сколько танкеров получили повреждения и есть ли пострадавшие, пока нет.
Вчера «Радио 1» передавало, что двое россиян похитили 18 человек и годами держали их в рабстве. Злоумышленники искали себе жертв из Ивановской, Костромской и Владимирской областей, специально подбирая людей, у которых отсутствовали социальные связи. По факту случившегося завели уголовное дело, скоро фигуранты предстанут перед судом.
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