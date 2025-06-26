Сотрудница столичного офиса облила свою коллегу кипятком
Baza: сотрудница офиса в Москве облила коллегу кипятком, пострадавшая в больнице
Сотрудница столичного офиса 49-летняя Анна плеснула кипяток в лицо коллеге — 35-летней Валентине, а после ударила кружкой по голове, пишет телеграм-канал Baza.
Уточняется, что женщины не могли найти общий язык. По мнению Валентины, обидчица настраивала против неё коллектив.
Инцидент произошёл 24 июня. Валентина задержалась на работе. Пока она сидела в наушниках на рабочем месте, Анна подошла и облила лицо Валентины кипятком, а после ударила кружкой по голове.
Валентину увезли в больницу имени Склифосовского. Ей диагностировали травмы головы и ожог первой и второй степени.
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