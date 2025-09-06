Достижения.рф

В США мужчина годами насиловал двух маленьких девочек

Жителя США осудят за изнасилование двух девочек. Об этом сообщает Observer-Reporter.



58-летний Гарри Норберт Фостер совершал преступления в 1990-х и 2000-х годах, но обе пострадавшие рассказали о них только сейчас. Заявления они подали с разницей менее чем в месяц.

По словам первой, американец проявил к ней нездоровый интерес, когда ей было десять лет. Четыре года мужчина домогался ребенка и насиловал.

Вторая впервые подверглась насилию с его стороны в восемь лет. Мужчина также принуждал ее к интимной близости. Из-за его действий малышка страдала три года.

Фостера арестовали и возбудили против него два дела. Вскоре его отпустили под залог в размере 25 тысяч долларов. Предварительное слушание назначено на конец сентября.

