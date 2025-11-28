Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

28 ноября 2025, 09:16

РЕН ТВ: Евгения Хасис вышла на свободу после 16 лет заключения

Евгения Хасис (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)

Евгения Хасис, осужденная за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения. Об этом сообщает РЕН ТВ.