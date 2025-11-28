Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу
Евгения Хасис, осужденная за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 40-летнюю женщину освободили из исправительной колонии в Мордовии 28 ноября. В 2011 году Мосгорсуд приговорил Хасис к 18 годам колонии, но в 2022-м Верховный суд сократил срок наказания до 17 лет.
Хасис и ее сожитель Никита Тихонов совершили преступление 19 января 2009 года. Мужчина застрелил Маркелова и Бабурову на Пречистенке в Москве. В ноябре того же года обоих преступников задержали. Тихонов получил пожизненное заключение, но позднее его срок так же сократили.
