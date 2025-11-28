Саперы обезвредили найденную в Волгограде авиабомбу весом свыше тонны
Саперы МЧС России обезвредили авиационную бомбу весом более тонны. Изначально ее обнаружили при проведении земляных работ в Волгограде. Об этом сообщило ведомство в мессенджере MAX.
Опасный боеприпас нашли на одной из строительных площадок города — понадобилось срочное вмешательство специалистов.
Саперы оперативно транспортировали бомбу на безопасное расстояние от жилых районов и провели ее контролируемый подрыв с выполнением всех регламентных требований.
Согласно публикации, это уже шестая авиабомба, которую ликвидировали в регионе пиротехники МЧС РФ с начала 2025 года.
В сентябре «Радио 1» передавало, что на перегоне между городом Тосно и станцией Саблино в Ленинградской области была замечена авиабомба ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны. Боеприпас лежал всего в 20 метрах от железнодорожных путей.
