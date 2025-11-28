Саперы обезвредили найденную в Волгограде авиабомбу весом свыше тонны

28 ноября 2025, 03:46

Фото: iStock/Maximillian-cabinet

Саперы МЧС России обезвредили авиационную бомбу весом более тонны. Изначально ее обнаружили при проведении земляных работ в Волгограде. Об этом сообщило ведомство в мессенджере MAX.