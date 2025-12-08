В Сочи автобус врезался в фуру на остановке
В Сочи автобус столкнулся с грузовиком «Магнит»
Минувшей ночью в посёлке Дагомыс на остановке «Чайная фабрика» произошла дорожная авария с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По словам очевидцев, водитель автобуса ослепся светом фар встречного автомобиля, что стало одной из причин столкновения.
Водитель автобуса уточнил, что на дороге находился грузовой автомобиль торговой сети «Магнит» без включённых габаритов, что также способствовало инциденту.
К счастью, в аварии никто не пострадал — все участники «отделались» лишь испугом.
