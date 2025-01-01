Водитель грузовика влетел в толпу и открыл огонь по пешеходам в Новом Орлеане

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Грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на полицию и власти города.
Отмечается, что в результате аварии как минимум десять человек погибли, ещё 30 получили ранения различной степени тяжести.
Ранее телеканал CBS сообщал, что после наезда на толпу на высокой скорости водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полиция открыла ответный огонь.
В настоящее время нападавший все еще находится на свободе. Его личность не установлена. Правоохранители разыскивают мужчину, который, по их заявлениям, действовал преднамеренно.
Информация о пострадавших и погибших уточняется.
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Ранее телеканал CBS сообщал, что после наезда на толпу на высокой скорости водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полиция открыла ответный огонь.
В настоящее время нападавший все еще находится на свободе. Его личность не установлена. Правоохранители разыскивают мужчину, который, по их заявлениям, действовал преднамеренно.
Информация о пострадавших и погибших уточняется.
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Анастасия Чинкова