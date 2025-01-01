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Водитель грузовика влетел в толпу и открыл огонь по пешеходам в Новом Орлеане

ABC News: грузовик врезался в толпу в Новом Орлеане, погибли минимум 10 человек
Фото: iStock/MattGush

Фото: iStock/MattGush

Грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на полицию и власти города.
Отмечается, что в результате аварии как минимум десять человек погибли, ещё 30 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее телеканал CBS сообщал, что после наезда на толпу на высокой скорости водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полиция открыла ответный огонь.



В настоящее время нападавший все еще находится на свободе. Его личность не установлена. Правоохранители разыскивают мужчину, который, по их заявлениям, действовал преднамеренно.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.

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