«Шли не там»: В Краснодаре водитель устроил расправу над пешеходом при ребёнке
В Краснодаре водитель избил мужчину, который шёл с ребёнком по улице. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Инцидент произошёл 18 декабря во дворе дома на улице Игнатова. Около 18:00 по московскому времени мужчина с маленьким мальчиком шли по двору. Водитель белой иномарки начал грубо выражаться в их адрес, потому что пешеходы шли по проезжей части.
После этого автомобилист вышел из машины и набросился на мужчину с кулаками. Во время инцидента ребёнок отошёл в сторону, а его сопровождающий попал под шквал ударов. Кроме того, в результате конфликта участники повредили капот одной из припаркованных машин. Сейчас владельцы этого автомобиля разыскивают виновников.
