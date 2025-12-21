Достижения.рф

«Шли не там»: В Краснодаре водитель устроил расправу над пешеходом при ребёнке

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Краснодаре водитель избил мужчину, который шёл с ребёнком по улице. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».



Инцидент произошёл 18 декабря во дворе дома на улице Игнатова. Около 18:00 по московскому времени мужчина с маленьким мальчиком шли по двору. Водитель белой иномарки начал грубо выражаться в их адрес, потому что пешеходы шли по проезжей части.

После этого автомобилист вышел из машины и набросился на мужчину с кулаками. Во время инцидента ребёнок отошёл в сторону, а его сопровождающий попал под шквал ударов. Кроме того, в результате конфликта участники повредили капот одной из припаркованных машин. Сейчас владельцы этого автомобиля разыскивают виновников.

Ольга Щелокова

