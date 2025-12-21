«Шли не там»: В Краснодаре водитель устроил расправу над пешеходом при ребёнке

21 декабря 2025, 10:54

В Краснодаре водитель ударил пешехода после спора о движении во дворе

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Краснодаре водитель избил мужчину, который шёл с ребёнком по улице. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».