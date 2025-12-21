В Хабаровске пьяный лихач насмерть сбил 10-летнего мальчика на «зебре»
Вечером 20 декабря в Хабаровске на Тихоокеанской улице водитель автомобиля Toyota Prius сбил 10-летнего мальчика. Об этом сообщает прокуратура края.
Ребёнок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда мальчика с тяжёлыми травмами доставили в больницу.
Врачи боролись за его жизнь, но малыш скончался от полученных повреждений. Прокуратура Хабаровского края установила, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Следственные органы возбудили уголовное дело. Они квалифицируют произошедшее как нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее в Москве бетономешалка насмерть сбила мальчика на пешеходном переходе.
