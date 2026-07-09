Таможенники России пресекли ввоз 700 тыс. пачек «белорусских» сигарет без акциза

09 июля 2026, 10:35

Таможенники пресекли ввоз белорусских сигарет без марок акциза на 100 млн рублей

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли ввоз в РФ крупной партии белорусских сигарет без акцизных марок. Как сообщает пресс-служба ФТС России, общий объём изъятой продукции составил 700 тыс. пачек, предварительная стоимость — более 100 млн рублей.