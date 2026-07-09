Таможенники России пресекли ввоз 700 тыс. пачек «белорусских» сигарет без акциза
Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли ввоз в РФ крупной партии белорусских сигарет без акцизных марок. Как сообщает пресс-служба ФТС России, общий объём изъятой продукции составил 700 тыс. пачек, предварительная стоимость — более 100 млн рублей.
Правоохранители задержали фуру с контрабандным товаром возле населённого пункта Кругловка в Смоленской области. В перевозочных документах значилось, что машина везёт из Беларуси в Россию свыше 19 тонн пива.
Однако при досмотре инспекторы обнаружили в грузовом отсеке электронную навигационную пломбу ГЛОНАСС, сведения о которой отсутствовали в системе отслеживания перевозок. Вместо заявленного пива в фуре находились сигареты.
Таможенное ведомство возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных товаров, совершённая группой лиц по предварительному сговору. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф до одного млн рублей.
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