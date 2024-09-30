В Калининграде задержали трех подростков, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи

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Сотрудники правоохранительных органов в Калининграде задержали трех подростков, которые пытались поджечь вышку сотовой связи. Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, пресс-служба регионального УМВД сообщила, что помощь в поимке преступников оказал житель города Немана. Отмечается, что он случайно увидел как около полуночи люди, которые были в масках, пытались проникнуть в помещение сооружения электросвязи.
В сообщении говорится, что мужчина сразу же позвонил в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Затем он подошел и испугал правонарушителей, одного из которых узнал. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали несовершеннолетних. У них был изъят мобильный телефон, на котором содержалась информация об их незаконных намерениях.
Стало известно, что один из парней в мессенджере откликнулся на предложение поджигать различные объекты за денежное вознаграждение.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка на предмет причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным в данном регионе.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В сообщении говорится, что мужчина сразу же позвонил в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Затем он подошел и испугал правонарушителей, одного из которых узнал. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали несовершеннолетних. У них был изъят мобильный телефон, на котором содержалась информация об их незаконных намерениях.
Стало известно, что один из парней в мессенджере откликнулся на предложение поджигать различные объекты за денежное вознаграждение.
«На преступление подросток пошёл не один, а позвал с собой двух знакомых. Криминальный работодатель пообещал сообщникам от 20 до 25 тысяч рублей каждому», — добавили в пресс-службе.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка на предмет причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным в данном регионе.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова