Совращавшему девочек в соцсетях мужчине озвучили приговор в Москве

11 декабря 2025, 21:47

РИА Новости: Совращавшему девочек в соцсетях мужчине дали шесть лет колонии

Фото: istockphoto/Rawf8

В Москве суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима за совращение трех несовершеннолетних девочек в интернете и склонение нескольких людей к совместному суициду.