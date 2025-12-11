Совращавшему девочек в соцсетях мужчине озвучили приговор в Москве
В Москве суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима за совращение трех несовершеннолетних девочек в интернете и склонение нескольких людей к совместному суициду.
Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по столице.
Следствие установило, что с марта по июнь 2023 года обвиняемый под вымышленными именами завел знакомства в социальных сетях с тремя несовершеннолетними девочками. При переписках он предлагал им встретиться и высказывал намерение «совершить действия сексуального характера».
Кроме того, по информации правоохранителей, с июня по август 2023 года он пытался убедить около десяти человек, включая малолетних, совершить совместное самоубийство.
В ходе расследования провели различные судебные экспертизы — психолого-лингвистические и сексолого-психолого-психиатрические. Выводы экспертов, наряду с другими доказательствами, подтвердили вину мужчины в совершенных преступлениях.
