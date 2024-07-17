Совратили девочек и поселили нелегалов: Детский лагерь в Анапе превратили в ночлежку

KatarzynaBialasiewicz
Практически 200 человек незаконно проживали в закрытом из-за нарушений эксплуатации детском лагере «Счастливое детство» в Анапе, где ранее над двумя девочками надругался педофил. Об этом проинформировали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.
В этом лагере произошло задержание 49-летнего педофила, которого признали виновным в преступлениях против двух несовершеннолетних. За преступление мужчина получил семилетний срок в колонии строгого режима.
На следующий день приставы явились в этот лагерь. Вместо закрытых помещений и тишины они узрели на территории «Счастливого детства» серьезное количество посторонних людей.
Позже судебные приставы Анапского городского отдела освободили «Счастливое детство» от посторонних 187 человек и опечатали все входные группы.
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На следующий день приставы явились в этот лагерь. Вместо закрытых помещений и тишины они узрели на территории «Счастливого детства» серьезное количество посторонних людей.
«Как выяснилось, предприимчивый владелец, чтобы не терять хоть минимальную выручку, заключил договор с ООО «ГСП-7» и предоставлял помещения для ночевок его сотрудников. Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску», — сказано в сообщении.В отношении владельца детского учреждения составили административный протокол и назначен штраф, но людей он так и не выселил.
Позже судебные приставы Анапского городского отдела освободили «Счастливое детство» от посторонних 187 человек и опечатали все входные группы.
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Алина Юрчак