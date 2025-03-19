Baza: Самолёт «Аэрофлота» экстренно сел в Шереметьево из-за треснувшего стекла

Фото: iStock/Sitikka
Самолёт «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва–Новокузнецк, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Как сообщает telegram-канал Baza, экипаж подал сигнал тревоги из-за треснувшего лобового стекла после вылета из Москвы.
По данным сервиса Flightradar24, борт первоначально направился в сторону Екатеринбурга, но затем развернулся и вернулся в Шереметьево. Причины, по которым самолёт продолжил полёт до Урала перед возвращением, не уточняются.
Посадка прошла в штатном режиме, угрозы для пассажиров и экипажа не возникло.
18 марта сообщалось, что в Волосовском районе Ленинградской области потерпел крушение военный вертолёт. В результате погибли два человека, находившиеся на борту.
Также стало известно, что в ночь с 18 на 19 марта космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды.
Читайте также:
Тренера по физкультуре арестовали за секс с 15-летним футболистом
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования поножовщины в школе Юрги
Фетисов высказался об идее Путина провести матч между игроками НХЛ и КХЛ
Посадка прошла в штатном режиме, угрозы для пассажиров и экипажа не возникло.
18 марта сообщалось, что в Волосовском районе Ленинградской области потерпел крушение военный вертолёт. В результате погибли два человека, находившиеся на борту.
Также стало известно, что в ночь с 18 на 19 марта космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9, включая российского космонавта Александра Горбунова, успешно приводнился у побережья Флориды.
Читайте также:
Тренера по физкультуре арестовали за секс с 15-летним футболистом
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования поножовщины в школе Юрги
Фетисов высказался об идее Путина провести матч между игроками НХЛ и КХЛ
Мария Моисеева