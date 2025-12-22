Создатель Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в автокатастрофе
Известный гейм-дизайнер и руководитель студий Infinity Ward и Respawn Entertainment Винс Зампелла погиб в автомобильной аварии к северу от Лос‑Анджелеса. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
В момент ДТП он находился за рулём грузовика, который выехал за пределы проезжей части и столкнулся с бетонным ограждением. Полиция подтвердила, что водитель погиб мгновенно, а находившийся в машине пассажир скончался позднее в медицинском учреждении.
Винс Зампелла внёс ключевой вклад в становление игровой франшизы Call of Duty. Он также участвовал в разработке последней части игровой серии Battlefield, Titanfall и Apex Legends.
