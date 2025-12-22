Создатель Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в автокатастрофе

22 декабря 2025, 23:23

Фото: iStock/Soumen Hazra

Известный гейм-дизайнер и руководитель студий Infinity Ward и Respawn Entertainment Винс Зампелла погиб в автомобильной аварии к северу от Лос‑Анджелеса. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.