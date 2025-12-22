Юная россиянка заразилась редким паразитом после укуса комара
15-летняя девочка из Мариуполя заразилась редким паразитом после укуса комара. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».
По его данным, школьницу укусил комар, когда она отдыхала в Краснодарском крае. Через три месяца личинка, которую он занес ей в кровь, выросла в 15-сантиметрового червя, способного блуждать по всему телу. Врачи нашли его под кожей около глаза.
Офтальмолог поставил юной пациентке диагноз — дирофиляриоз, после чего направил в Мариупольскую больницу интенсивного лечения. Паразита удалось извлечь, когда он находился в области предплечья. Операция прошла успешно, девочку уже выписали домой.
