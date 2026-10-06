Тюменский стример транслировал интимные видеочаты с девушками без их согласия

06 октября 2026, 10:34

Фото: iStock/dikushin

25-летний житель Тюмени устраивал платные трансляции с участием девушек, не знавших о зрителях. Он знакомился с ними через боты для знакомств, предлагал перейти в видеочат и одновременно включал эфир на Twitch. Об этом сообщает Baza.