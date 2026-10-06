Тюменский стример транслировал интимные видеочаты с девушками без их согласия
25-летний житель Тюмени устраивал платные трансляции с участием девушек, не знавших о зрителях. Он знакомился с ними через боты для знакомств, предлагал перейти в видеочат и одновременно включал эфир на Twitch. Об этом сообщает Baza.
В чате стримера находились подписчики, отправлявшие деньги за задания для собеседниц. Зрители просили девушек раздеться до нижнего белья, показать ноги или выполнить действия эротического характера.
Участницы разговоров воспринимали звонки как личное общение. По информации канала, один из пользователей перевел почти 40 тысяч рублей за подобный контент.
Схема раскрылась после того, как одна из девушек не смогла связаться с молодым человеком и начала искать его страницы в соцсетях. Она нашла Twitch-аккаунт и увидела запись с собой на главной странице. После этого стример удалил материалы.
Baza связалась с несколькими девушками, появившимися в эфирах. Все они заявили, что не знали о трансляциях и разрешения на публикацию своих видео не давали.
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