Упавший в Подмосковье Ан-2 был создан в единственном экземпляре

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Самолет «Алекс-251», рухнувший в Рузском районе Подмосковья, был построен в единственном экземпляре. Об этом сообщает «Российская газета».
Издание сообщает, что «Алекс-251» был «летающей лодкой». Его собрали еще в 2009 году. Тогда же самолет показали на «МАКС», однако в воздух тогда самолет не поднимался и демонстрировалось на стоянке.
Несколько лет назад амфибия прошла испытания на воде. На аэродроме в Рузском округе самолет проходил тестирование в аэродромных условиях.
Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта. Им управлял управлял летчик – испытатель «SSJ-100» Александр Иванов, ранее уволенный за то, что сделал «бочку» на лайнере.
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Несколько лет назад амфибия прошла испытания на воде. На аэродроме в Рузском округе самолет проходил тестирование в аэродромных условиях.
Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта. Им управлял управлял летчик – испытатель «SSJ-100» Александр Иванов, ранее уволенный за то, что сделал «бочку» на лайнере.
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Элина Позднякова