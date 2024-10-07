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Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение

ТАСС: бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение
07 октября 2024, 11:07
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывшему заму министра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинение в растрате средств в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. В первом эпизоде речь идет о сумме более чем три миллиарда рублей банка «Интеркоммерц», во втором — о более чем 200 миллионах при приобретении паромов для Керченской переправы.


«Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следственные действия завершены», — пояснили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что полицейские в Подмосковье пресекли деятельность 160 нелегалов на складе в Гривно подольского городского округа. Работодателя хотят привлечь к ответственности.

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#суд
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Хакеры вывели из строя онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК
07 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Хакеры устроили атаку на онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник.
Уточняется, что онлайн-вещание и внутренние сервисы перестали работать. Согласно данным источника, хакеры якобы стерли все данные с серверов.

«Компания столкнулась с очень серьезной проблемой из-за атаки», — пишет «Газета.Ru»

В ВГТРК заявили, что прокомментировать информацию об атаке злоумышленников не могут.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки EvilWeb взломали сайт СБУ и слили в открытый доступ все данные сотрудников ведомства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#хакеры
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Москвич решил избежать встречи с женой и вышел из квартиры через окно
В Москве мужчина решил выйти из квартиры через окно, чтобы не встретить жену
07 октября 2024, 10:54

Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Москве мужчина решил избежать встречи с супругой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Вешняки. 58-летний мужчина находился дома, когда в квартиру позвонила его 50-летняя жена. Москвич отказался впускать ее, из-за чего произошла ссора.

Чтобы не участвовать в конфликте и не видеться с женой, москвич решил покинуть квартиру, которая находится на 3 этаже, через окно. Прохожие нашли мужчину на асфальте и вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами крестца, ребер и костей.

По факту произошедшего началась проверка. Примечательно, что ранее семейная пара уже привлекалась к ответственности за нарушение общественного порядка.

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Подмосковные полицейские накрыли склад, где работали более 160 нелегалов
07 октября 2024, 09:54

Фото: iStock/Marina Gordejeva

Склад, на котором работали более 160 нелегальных мигрантов, выявили сотрудники полиции в деревне Гривно городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда полицейские проверили по информационным учетным базам 250 иностранных граждан. В отношении 161 мигранта составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, из них 69 нелегалов привлечены к административной ответственности за нарушением режима пребывания на территории страны», — говорится в сообщении.
Каждого из нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей, всех их выдворят из России.

Полицейские проводят работу по привлечению к ответственности работодателя.

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Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива нет

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС

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#подольск
#мигранты
#полиция
#мвд московской области
#склад
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Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива нет
07 октября 2024, 09:37

Фото: iStock/Distortion Media

Глава администрации города Игорь Ткаченко заявил, что в Феодосии продолжается тушение возгорания на нефтебазе. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.

«Тушение возгорания продолжается, но разлива топлива из емкостей нет», — отметил он.

До этого стало известно, что в Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Однако советник главы Крыма Олег Крючков опроверг указанную информацию. Он призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации.

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#спасатели
#возгорание
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В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС
07 октября 2024, 08:32

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом проинформировала администрация города в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.

«По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введён режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что в Феодосии из-за инцидента изменилось движение автотранспорта. Глава администрации города Игорь Ткаченко призвал жителей учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и проявлять понимание.

На западе Москвы горит одноэтажный склад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
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#чс
#происшествия
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Жителя Приморья задержали за публичные призывы к экстремизму
07 октября 2024, 08:14

Фото: iStock/Rawf8

Житель Приморья задержан за публичные экстремистские высказывания в одной из социальных сетей. Об этом говорится в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.
Согласно информации ведомства, мужчина призывал пользователей соцсети «унижать сторонников президента России Владимира Путина». В отношении жителя Приморья возбуждено уголовное дело.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Антитеррористическая комиссия также опубликовала кадры, на которых преступник сожалеет о своих действиях.

Ранее сообщалось, что в Ялте задержали мужчину за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он призывал убивать русских. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#приморский край
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Лукашук сообщил о пожаре на предприятии в Павлограде после взрывов
07 октября 2024, 08:00

Фото: istockphoto/abadonian

В Павлограде Днепропетровской области на Украине произошел пожар на предприятии после серии взрывов. Об этом сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде во время воздушной тревоги.

«Произошел пожар. Повреждено предприятие», — написал он.

О каком именно предприятии идет речь не сообщается.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что в Феодосии изменено движение автотранспорта из-за происшествия. Улицы вблизи нефтебазы временно закрыты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
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#происшествия
#воздушная
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В Феодосии перекрыли улицы рядом с нефтебазой из-за пожара
07 октября 2024, 07:46

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Феодосии изменено движение автотранспорта из-за происшествия. Улицы вблизи нефтебазы временно закрыты. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своём Telegram-канале.
На феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.

Сообщается, что движение транспорта было перекрыто по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Ткаченко попросил учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездки и отнестись с пониманием к ситуации.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы горит одноэтажный склад. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока отсутствует. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
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#возгорание
#происшествия
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На западе Москвы горит одноэтажный склад
07 октября 2024, 07:32

Фото: istockphoto/Distortion Media

На западе Москвы горит одноэтажный склад. Об этом проинформировала пресс-служба столичного главка МЧС России.
Сообщается, что пожар произошёл по адресу: Рябиновая улица, дом 17А. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока отсутствует.

Ранее стало известно, что два ребенка погибли в результате горения частного дома под Челябинском. Как проинформировали в МЧС России, загорелись в том числе и надворные постройки.

До этого три спасателя пострадали во время пожара в торговом центре города Каспийск в Дагестане. Отмечается, что одного пожарного увезли в больницу с ожогами, двум другим, надышавшимся угарным газом, оказали помощь на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#взрыв
#происшествия
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