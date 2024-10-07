Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение

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Бывшему заму министра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинение в растрате средств в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. В первом эпизоде речь идет о сумме более чем три миллиарда рублей банка «Интеркоммерц», во втором — о более чем 200 миллионах при приобретении паромов для Керченской переправы.
«Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следственные действия завершены», — пояснили в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что полицейские в Подмосковье пресекли деятельность 160 нелегалов на складе в Гривно подольского городского округа. Работодателя хотят привлечь к ответственности.
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