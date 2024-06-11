Руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова приговорили к 14 годам тюрьмы

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Бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова признали виновным в создании преступной группы и вымогательстве, приговорив его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение принял Кунцевский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Молокоедов является научным руководителем ЧВК «ЕНОТ». В отношении него было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, а прокурор запрашивал для него 14,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Следствие выяснило, что в 2018 году Молокоедов стал главой преступной группировки, которая действовала под названием ЧВК «ЕНОТ», участники которой напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Известно, что мужчина конфликтовал с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов. Ссора возникла из-за земельного участка.
Также следствие уверено, что по указанию Молокоедова участники ЧВК «ЕНОТ» угрожали директору компании «Мираксбиофарма» Вадиму Друху и вынуждали его отказаться от занимаемой должности.
В январе 2022 года Молокоедова уже осудили по данному делу, однако апелляционный суд отменила приговор и направил дело на пересмотр. Тогда его освободили, после чего Молокоедов отправился в зону СВО.
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Следствие выяснило, что в 2018 году Молокоедов стал главой преступной группировки, которая действовала под названием ЧВК «ЕНОТ», участники которой напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Известно, что мужчина конфликтовал с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов. Ссора возникла из-за земельного участка.
Также следствие уверено, что по указанию Молокоедова участники ЧВК «ЕНОТ» угрожали директору компании «Мираксбиофарма» Вадиму Друху и вынуждали его отказаться от занимаемой должности.
В январе 2022 года Молокоедова уже осудили по данному делу, однако апелляционный суд отменила приговор и направил дело на пересмотр. Тогда его освободили, после чего Молокоедов отправился в зону СВО.
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Элина Позднякова