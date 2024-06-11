Руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова приговорили к 14 годам тюрьмы

Бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова признали виновным в создании преступной группы и вымогательстве, приговорив его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение принял Кунцевский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.