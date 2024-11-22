В Таиланде впервые казнят женщину: за что «Мисс Ционид» убила 14 подруг и почему влезла в долги, подробности

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В Таиланде завершился судебный процесс над 36-летней Сарарат Рангсивутапорн, обвиняемой в убийстве 14 человек с использованием цианида. Это первый случай в судебной практике Таиланда, когда высшую меру наказания получила женщина. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Похищала у жертв личные вещи
В ходе судебного разбирательства Сарарат была признана виновной в убийстве своей 32-летней подруги Сирипорн Ханвонг в прошлом году. Женщины встретились в апреле 2023 года в провинции Ратчабури на западе Таиланда для проведения буддийского ритуала. Однако встреча закончилась трагически — Сирипорн скончалась от сердечного приступа. Первоначально её смерть была признана естественной, но вскрытие показало наличие цианида в её организме.
Полиция установила, что Сарарат похитила личные вещи, деньги и телефон своей жертвы. В её автомобиле были найдены следы калия цианида, что стало решающим доказательством её вины. Согласно версии следствия, Ханвонг стала 15-й жертвой этой женщины.
Задержание С. Рангсивутапорн (Фото: кадры из эфира телеканала NTD)
Мотивы преступлений
Сарарат, или как ее прозвали в СМИ «мисс Цианид», страдала от лудомании — неконтролируемой зависимости от азартных игр. Она занимала деньги у знакомых, обманывала их и затем убивала, чтобы избежать возврата долгов. В одном из случаев она выманила у жертвы 6800 фунтов стерлингов, после чего отравила её и похитила драгоценности и телефон.
Заместитель главы национальной полиции сообщил, что подозреваемая использовала кредиты, которые не могла погасить. Когда жертвы начинали требовать возврата средств, Сарарат избавлялась от них.
Ужасающая статистика
На женщину заведено около 80 дел, включая обвинения в убийствах, кражах и мошенничестве. Одна из её 15 жертв чудом выжила после того, как Сарарат заставила её принять «лекарственные капсулы», оказавшиеся ядовитыми. Бывший супруг осуждённой, служащий полиции, также был приговорён к двум годам тюремного заключения за сокрытие улик, что вызвало ещё большее возмущение в обществе.
Цианид: чем опасен
Цианид представляет собой крайне опасное вещество. Его использование в Таиланде строго регулируется, однако Сарарат удалось получить к нему доступ. Отравление цианидом может привести к сердечному приступу и сопровождается головокружением, рвотой и повреждением лёгких.
Осмотр места происшествия (Фото: кадры из эфира телеканала NTD)
Реакция общества и приговор
Мать одной из жертв, Тонгпин Кьячанасири, выразила удовлетворение решением суда: «Сегодня справедливость восторжествовала».
Смертный приговор Сарарат не только стал предупреждением для всех, кто нарушает закон, но также вызвал обсуждение вопросов о доступности токсичных веществ и контроле над азартными играми, уверены местные жители.
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