Кевин Маккой признался в любви к России

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Экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой выразил глубокую любовь к России и отметил, что не верит тому, что о нашей стране говорят на Западе.
«Люблю Россию. И считаю себя неглупым человеком, чтобы верить всей той чепухе, которую на Западе пытаются рассказывать о России. Называя, например, страной-агрессором и так далее. Я же езжу сюда и вижу, что никакой агрессии близко нет», — приводит NEWS.ru слова артиста.Он добавил, что в гастролях по России, которые проходят у артиста довольно часто и в больших количествах, он встречает исключительно доброе отношение к себе.
Ранее американский актёр и спецпредставитель российского МИД Стивен Сигал рассказал, что в начале Специальной военной операции (СВО) написал письмо Владимиру Путину, в котором выразил готовность сражаться и «умереть рядом со своим президентом».
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