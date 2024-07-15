Жительницу Перми, которая убила своего сына и спрятала тело в чемодан, отправили в СИЗО

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Женщину, которая обвиняется в убийстве своего девятилетнего сына в Перми, арестовали на два месяца. Об этом пишет mk.ru.
Ранее убийца полностью признала вину. По ее словам, она совершила это страшное преступление из-за больших долгов. Женщина также сказала, что после убийства хотела покончить с собой, однако не решилась.
Напомним, 12 июля труп мальчика обнаружили на контейнерной площадке в центре Перми. У ребенка были диагностированы колото-резаные раны и следы удушья. Спустя некоторое время 34-летнюю мать погибшего, которая попала с тем же чемоданом на камеры видеонаблюдения, объявили в розыск.
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Екатерина Коршунова