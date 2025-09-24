«Спал в овраге»: Двухлетний малыш найден живым после многодневных поисков
В Дагестане многодневные поиски двухлетнего ребёнка, который несколько дней назад самостоятельно ушёл с фермы, завершились успехом. Территория вокруг фермы представляет собой труднопроходимую местность с лесными массивами, оврагами и рекой. Подробности сообщает РЕН ТВ.
К поискам малыша сразу же подключились местные жители. На помощь прибыли люди не только из ближайших сёл, но и из соседних районов, а также волонтёрские отряды. Специалисты работали в круглосуточном режиме.
В операции участвовал кинолог со служебной собакой, а также оператор с беспилотником, который был оснащён тепловизором. Именно аппарат с высоты зафиксировал тепловую сигнатуру ребёнка. Мальчик спокойно спал на дне оврага примерно в километре от своего дома.
Спасатели немедленно эвакуировали ребёнка из оврага. Малыш сильно устал и проголодался за время отсутствия. Медики на месте осмотрели его и доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и наблюдения.
