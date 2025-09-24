«Спал в овраге»: Двухлетний малыш найден живым после многодневных поисков

24 сентября 2025, 10:28

В Дагестане спустя трое суток пропавшего двухлетнего мальчика нашли живым

Фото: Istock/bokan76

В Дагестане многодневные поиски двухлетнего ребёнка, который несколько дней назад самостоятельно ушёл с фермы, завершились успехом. Территория вокруг фермы представляет собой труднопроходимую местность с лесными массивами, оврагами и рекой. Подробности сообщает РЕН ТВ.