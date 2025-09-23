На севере Москвы столкнулись трактор, скорая и легковушка
Днём на севере Москвы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием спецтранспорта. Подробности сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».
Инцидент случился на Кронштадтском бульваре. По предварительным данным, столкнулись три транспортных средства: трактор, автомобиль скорой медицинской помощи и легковая машина. На место происшествия незамедлительно прибыли дополнительные экипажи экстренных служб.
Медики осмотрели пациентку, которую перевозила скорая помощь, а также двух фельдшеров, работавших в автомобиле. Информацию о состоянии пострадавших уточняют. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на участке временно ограничили.
Ранее на западе Москвы красная легковушка влетела в остановку.
