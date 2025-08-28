Спалившему полицейские авто молодому россиянину вынесли приговор

28 августа 2025, 19:22

Лента.ру: Спалившему полицейские авто молодому россиянину дали 12 лет колонии

Фото: istockphoto/GummyBone

В Архангельске суд вынес 12‑летний срок 21‑летнему местному жителю, признав его виновным в поджоге четырёх служебных автомобилей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.