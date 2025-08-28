Спалившему полицейские авто молодому россиянину вынесли приговор
В Архангельске суд вынес 12‑летний срок 21‑летнему местному жителю, признав его виновным в поджоге четырёх служебных автомобилей, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Мужчину осудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»); его задержали на месте происшествия. По собственной версии обвиняемого, к поджогу его принудили мошенники, сначала обманом лишившие его денег, а затем угрожавшие уголовной ответственностью.
Вечером 12 апреля он обливал горючей жидкостью припаркованные в центре города четыре машины силовиков и поджёг их, при этом записывая происходящее на телефон. Один автомобиль сгорел полностью, ещё три получили серьёзные повреждения.
Причинённый ущерб оценили более чем в 4,4 млн рублей.
