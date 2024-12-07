В Дзержинске школьницы измазали учительницу тортом и обматерили

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В Дзержинске школьницы поздравили учительницу с днем рождения, влепили ей торт в лицо и обматерили, сообщил Телеграм-канал Readovka.
«В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и обматерили, записав издевательства на камеру», — говорилось в сообщении канала.
На видео подростки грубо общались с сотрудницей учебного учреждения. Большая часть пользователей Интернета негативно отреагировали на поведение учениц. Они подчеркнули недопустимость подобного отношения к педагогу. Многие люди под роликом упомянули о неуважении младшего поколения к старшему.
Уточнялось, что перед тем, как ударить тортом педагога, подростки потребовали, чтобы она отпустила их с занятий.
С первого раза кондитерское изделие не сломалось, поэтому одна из девочек его подобрала и снова попыталась окунуть учительницу в торт. Преподаватель просила школьниц прекратить и выдвинула предположение, что видеозапись выложат в сеть. Подростки не слушали, а лишь смеялись.
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Ольга Енгалычева